"القناة للتوكيلات الملاحية": القطاع البحري جذب الاستثمارات في آخر 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن القطاع البحري يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في الفترة الراهنة، كما أن قناة السويس مورد رئيسي لتوفير دخل بالنقد الأجنبي.

وأضاف عبد الحافظ، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي، المنعقد بعنوان"الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري"، اليوم الأربعاء، إن القطاع البحري أصبح جاذبا للاستثمار الخارجي خلال الـ 5 سنوات الماضية، موضحاً أن القطاع يعاني من مشاكل تتعلق بالشركات البحرية.

وتابع أن الدولة المصرية وجهت مؤخرا بضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومي، فضلاّ عن توفير كوادر محترفة ومتخصصة في تطوير القطاع الملاحي.

ونوه عبد الحافظ بأن القطاع الخاص يجب أن يتخذ خطوات خارج الصندوق لتطوير القطاع الملاحي من خلال توفير الموانئ الجافة.

وأشار إلى أن القطاع يعاني من تكدس البضائع في الموانئ لذا تم توفير عدد من الموانئ الجافة مثل ميناء 6 أكتوبر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيسعى قادة القطاع لجذب الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية لتطوير الموانئ الجافة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الحكومة طورت القطاع اللوجستي وخاصة قناة السويس والتي تجاوزت إيراداتها 10 مليارات دولار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أنه من المستهدف طرح شركتي دمياط للحاويات وبورسعيد للحاويات في البورصة، مطالبا بضرورة الاهتمام بشراكات الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير القطاع الملاحي بشكل جدي.