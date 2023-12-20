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ماجد شوقي: توفير الرعاية للمستثمر المحلي مفتاح جذب نظيره الأجنبي

05:37 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية الأسبق خلال مؤتمر ج

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كتبت منال المصري:

تصوير- محمد معروف:

قال ماجد شوقي، رئيس شركة كاتليست بارتنرز هولدنج ورئيس البورصة المصرية الأسبق، إن الدولة يجب أن تعمل على الحد من التقلبات الاقتصادية، وحل المشاكل التي قد تواجه المستثمرين وتذليل العقبات داخل الدولة لتوفير بيئة استثمارية صالحة وجاذبة.

وأضاف شوقي، خلال كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي في النسخة الخامسة بعنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، أن العامل الأهم هو توفير الرعاية والتسهيلات للمستثمر المحلي، لأنه هو الذي يسهم في جذب المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يعد عاملا جوهريا داخل الاقتصاد المصري نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، بجانب أنه يساعد في تحسين الاقتصاد من خلال جذب عملة صعبة للدولة.

ماجد شوقي شركة كاتليست بارتنرز هولدنج البورصة المصرية الاقتصاد المصري

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