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BBC

قبل تحوله للربح .. ساويرس يوضح أسباب خسارة مصنعه للسكر 6 سنوات متتالية

04:51 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (13)
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    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (12)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (15)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (14)
  • عرض 18 صورة
    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (1)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (10)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (7)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (9)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (8)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (11)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (6)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (5)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (1)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (4)
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كتبت- منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن مصنع السكر الذي يمتلكه في مصر بدأ في تحقيق أرباح خلال آخر عامين فقط لأول مرة من إنشائه قبل 8 سنوات بعد أن كان يحقق خسائر.

وأوضح ساويرس، في كلمته خلال المؤتمر الخامس لجريدة حابي، اليوم، أن أسباب تكبد مصنع السكر المملوك له خسائر على مدار أول 6 سنوات من إنشائه تعود إلى مجاملة الحكومة للمزارع برفع سعر البنجر أحد مدخلات صناعة السكر ومجاملتها للمستهلك بخفض سعر المنتج وبالتالي لا يستطيع المستثمر تغطية التكلفة وتحقيق ربحية.

وأشار إلى أن الشركة نجحت هذا العام في التحول إلى الربحية وتقليل تكلفة إنتاج السكر وسداد القرض الذي كان عليها بالكامل.

وأوضح ساويرس أن الشركة تشجع الفلاحين على توريد البنجر، موضحا أن لديه رغبة في زراعة البنجر للمضي قدما في إنشاء الخط الثاني لمصنع السكر.

نجيب ساويرس شركة أوراسكوم مصنع السكر مؤتمر جريدة حابي

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