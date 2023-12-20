هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- ِشيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.95% إلى مستوى 25837 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 43.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 85.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.02% إلى مستوى 25076 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.