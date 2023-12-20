خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأرز والسكر والطماطم والبلطي وقفزة الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الدقيق، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وقفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات مسجلا رقما قياسيا جديدا ومقتربا من مستوى 3 آلاف جنيه لأول مرة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض أسعار الأرز والسكر والعدس وزيادة الدقيق بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

قفزة كبيرة بسعر الذهب اليوم بمصر والجرام يقترب من 3 آلاف جنيه لأول مرة