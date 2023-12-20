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ساويرس: لدينا قنبلة موقوتة في قطاع العقارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء

02:02 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (1)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (4)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (5)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (6)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (7)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (9)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (8)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (11)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (10)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (13)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (14)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (15)
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    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (1)
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    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (12)
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كتبت- منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن الحكومة تمنع بيع العقارات بالدولار رغم أن هناك مكونا دولاريا يتراوح من 30% إلى 35% من إجمالي تكلفة مواد البناء.

وأضاف ساويرس، خلال كلمته في المؤتمر الخامس لجريدة حابي تحت عنوان "استثمارات الطاقات الكامنة"، اليوم الأربعاء، أن حجم استثماراته في قطاع العقارات بلغ 55 مليارات جنيه، "وأنه لا ينام الليل بسبب قطاع العقارات".

وتابع: "لدينا قنبلة موقوتة في هذا القطاع بسبب ارتفاع تكلفة البناء، بسبب التضخم تأثرا بأزمة الدولار، كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة".

نجيب ساويرس قطاع العقارات ارتفاع تكلفة البناء شركة أوراسكوم

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