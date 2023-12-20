قفزة كبيرة بسعر الذهب اليوم بمصر والجرام يقترب من 3 آلاف جنيه لأول مرة

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يقفز بمنتصف التعاملات مسجلا مستوى قياسيا جديدا حيث اقترب سعر الجرام عيار 21 من مستوى 3 آلاف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1993 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2563 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2990 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3417 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 23920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 6.8 دولار بنسبة 0.34% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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