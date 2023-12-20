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BBC

فوري تتعاون مع POS Mission لتعزيز حلول إدارة المطاعم إلكترونيا

01:20 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

جانب من اللقاء

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري المتخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن تعاونها مع شركة POS Mission المتخصصة في تطوير حلول تخطيط موارد المؤسسات في صناعة الأغذية والمشروبات، لإطلاق خدمة شاملة لحلول إدارة المطاعم إلكترونيا بالاعتماد على ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بشركة فوري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن فوري اليوم، ستعمل فوري و POS Mission جنبا إلى جنب على الدمج بين الحلول المتكاملة لكل منهما، مما يعزز من أنظمة المطاعم والكافيهات بما يلبي احتياجاتهم في هذا القطاع ويسهم في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز كفاءتهم وتحسين تجربة عملائها بشكل أفضل، كما تسهم هذه الاتفاقية في منع أكبر للاحتيال على بطاقات الائتمان بناء على مستوى أمان عالية.

قال محمد كامل رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة فوري، إن الشركة مهتمة بعقد الشراكات الفعالة في صناعة الأغذية والمشروبات لجذب المزيد من شرائح العملاء المختلفة، وتعزيز أنظمة إدارة المطاعم وتلبية احتياجات العملاء المختلفة وتحسين تجربتهم بكفاءة وفاعلية، وهو ما يساهم في رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات.

POS Mission شركة فوري المدفوعات الإلكترونية صناعة الأغذية

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