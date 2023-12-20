انخفاض أسعار الأرز والسكر والعدس وزيادة الدقيق بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز، وزيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، والفول السائب، والدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، وزيت الذرة، والجبن الأبيض.

جاء ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.63 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.94 جنيه، بارتفاع 3.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.89 جنيه، بارتفاع 1.45 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 65.11 جنيه، بانخفاض 3.34 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.33 جنيه، بانخفاض 2.43 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.96 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 55.42 جنيه، بانخفاض 2.91 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.38 جنيه، بارتفاع 1.59 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.6 جنيه، بارتفاع 53 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.2 جنيه، بانخفاض 2.89 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.08 جنيه، بانخفاض 2.7 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 122.04 جنيها، بارتفاع 2.22 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 224.22 جنيه، بانخفاض 15.96 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 23.01 جنيه، بانخفاض 2.3 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.32 جنيه، بانخفاض 7.24 جنيه.