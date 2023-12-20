نجيب ساويرس: هناك فرص استثمار جيدة في قطاعي السياحة والزراعية بمصر

كتبت منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن قطاع السياحة يحمل الكثير من فرص الاستثمار الجيدة في مصر، مشيرا إلى أن هناك نقصا في عدد الفنادق المطلوبة، لكن في نفس الوقت لا بد من التصدي لبعض المشكلات التي يعاني منها السياح.

وأضاف ساويرس، خلال كلمته في المؤتمر الخامس لجريدة حابي تحت عنوان "استثمارات الطاقات الكامنة" اليوم الأربعاء، أن مجال الزراعة من القطاعات التي تحمل فرصا استثمارية مهمة، فمصر حاليا تعاني من أزمة في السكر فلماذا لا يتم إنشاء مصنع جديد للتغلب على هذه الأزمة.

وذكر أن التصنيع الزراعي موجود وهناك حاجة للاستصلاح الزراعي "ولو بفهم في الزراعة كنت استثمرت فيها لكن نحتاج للتغلب على أزمة وجود سعرين لسعر الصرف".