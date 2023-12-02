سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1867 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند نحو 2400 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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