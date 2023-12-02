ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع بقيمة 419 مليار دولار خلال 11 شهرا

كتب- مصطفى عيد:

قفز مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بشكل كبير في أول 11 شهرا من العام الجاري، حيث زاد بنسبة 41.5% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

ووفقا بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 418.75 مليار دولار ليصل إلى تريليون و428 مليار دولار.

وزادت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وكان المتصدر الأمريكي إيلون ماسك صاحب أكبر مكاسب خلال أول 11 شهرا من العام بقيمة زيادة 85.1 مليار دولار، ثم مواطنه مارك زوكربيرج بقيمة زيادة 72.1 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بزيادة 64.2 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام الجاري بنهاية تعاملات 1 ديسمبر 2023، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم في أول 8 أشهر من 2023:

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 222 مليار دولار.

الزيادة: 85.1 مليار دولار.

2- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 171 مليار دولار.

الزيادة: 64.2 مليار دولار.

3- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 168 مليار دولار.

الزيادة: 5.75 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 135 مليار دولار.

الزيادة: 25.7 مليار دولار.

5- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 131 مليار دولار.

الزيادة: 39.5 مليار دولار.

6- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 129 مليار دولار.

الزيادة: 43.3 مليار دولار.

7- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 120 مليار دولار.

الزيادة: 12.2 مليار دولار.

8- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 120 مليار دولار.

الزيادة: 36.7 مليار دولار.

9- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 118 مليار دولار.

الزيادة: 72.1 مليار دولار.

10- الأمريكي سيرجي براين

الثروة: 114 مليار دولار.

الزيادة: 34.2 مليار دولار.