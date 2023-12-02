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خريطة الأسعار اليوم: الذهب يقلص خسارته واستقرار الحديد واللحوم

04:56 م السبت 02 ديسمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

عوض سعر الذهب بعض خسارته الصباحية عندما عاد إلى الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت، فيما شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية والخضروات والفاكهة والأسماك والحديد والأسمنت استقرارا في الأسواق.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

15 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

68 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

أسعار السكر والزيت والجبن واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اليوم السلع الأساسية أسعار الدواجن أسعار الحديد والأسمنت أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار الأسماك سعر الذهب أسعار السكر

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