صندوق ديسربتيك يستثمر في "بنك إن بوكس" لتكنولوجيا المدفوعات

كتب- علاء حجاج:

أعلن صندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر بمجال التكنولوجيا المالية في مصر، ضخ استثمار استراتيجي في شركة "بنك إن بوكس" للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن صندوق ديسربتيك اليوم السبت، سيعمل هذا الاستثمار على تسهيل تواجد "بنك إن بوكس" في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، وكذلك خدمة استثمارات الصندوق في الشركات الأخرى.

وقال الصندوق إن مهمة "بنك إن بوكس" تتمثل في توفير حل موثوق وبأعلى معايير الأمان للبنوك والمؤسسات المالية لتزويد عملائها بتجربة بنكية رقمية سلسة تتطابق مع رؤية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية.

وقال المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتيك، إن الاستثمار في "بنك إن بوكس"، يهدف إلى دعم مهمتهم المتمثلة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة.

وأضاف عكاشة أن هذا الاستثمار يتماشى مع رؤية الصندوق بالاستثمار في التقنيات المبتكرة التي لديها القدرة على دعم شركات التكنولوجيا المالية.

وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس، إن خبرة ديسربتيك في استثمارات التكنولوجيا المالية مفيدة في مساعدة الشركة على تطوير منصتها وتوسيع نطاق الوصول لعملاء بالسوق المصرية وأسواق المنطقة.

وأضاف أن بنك إن بوكس يقدم خدمات رقمية تم تطويرها داخليا بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفة، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة.

وأوضح محمود أن ذلك يأتي بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي، والإنترنت البنكي، والمحافظ الإلكترونية White Label، وخدمات الترميز Tokenization، وخدمات "إعرف عميلك" الإلكترونية e-KYC، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.

وتابع أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالاعتماد على بنيتها التحتية.