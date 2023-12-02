قد يصل إلى 100 دولار.. توقعات بزيادة سعر النفط بعد تعهدات خفض الإنتاج

القاهرة- مصراوي:

قالت شبكة سي إن بي سي، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البترول في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في "أوبك+" طوعا بخفض الإنتاج.

وأصدر تحالف النفط يوم الخميس الماضي بيانًا لم يؤيد رسميًا تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من عام 2024، وفقا للشبكة.

وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، أكبر أعضاء أوبك وأكبر عضو فيها. ووافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا - والذي تم تطبيقه منذ يوليو - حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من الخام و 200 ألف برميل يوميا. يوم من المنتجات البترولية خلال نفس الفترة.

ويخفض العراق 223 ألف برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يوميا، والكويت 135 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 82 ألف برميل يوميا، والجزائر 51 ألف برميل يوميا، وعمان 42 ألف برميل يوميا.

وقال بيل بيركنز، الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة "Skylar Capital Management"، لشبكة CNBC: "الامتثال هو المفتاح. ولا يمكن أن تكون السعودية فقط". وتابع: "يجب أن نحصل على امتثال من دول أوبك الأخرى".

وأضاف بيركنز: "عندما تقول هذه الدول الأخرى إنها ستخفض الإنتاج، فإن السوق لا تثق بها بنفس القدر".

كما أن الطريقة التي تم بها الإعلان عن تخفيضات الإنتاج غذت ارتباك التجار وتشككهم. وفي الإعلانات السابقة، تضمن البيان الصحفي لـ "أوبك+" جميع المعلومات ذات الصلة. لكن يوم الخميس، أصدرت الدول الأعضاء بيانات منفصلة بشأن تخفيضاتها الطوعية.

وإذا التزم الأعضاء بالتخفيضات التي تعهدوا بها، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام، بحسب الشبكة

وقال جيوفاني ستونوفو، الاستراتيجي في UBS، في مذكرة عقب القرار، إنه عندما تنتهي التخفيضات في نهاية الربع الأول، فإن هذه البراميل التي تمت إزالتها لن تعود إلا بشكل تدريجي، "وهو ما من شأنه أن يساعد في إبقاء سوق النفط في عجز في النصف الأول من عام 2024".

وأضاف أنه يتوقع ارتفاع الأسعار في سوق النفط التي تعاني من نقص المعروض.

وذكر ستونوفو: "إذا تحسن معدل امتثال المجموعة من هنا، فمن الممكن سحب المزيد من البراميل".

وبالمثل، يتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار، متبعًا نهج الانتظار والترقب بشأن التزام أعضاء "أوبك+" بالتخفيضات المقترحة.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة: "نقدر دفعة ميكانيكية متواضعة من التخفيض الإضافي لأسعار خام برنت في 24 ديسمبر بنحو 4 دولارات للبرميل مقارنة بافتراضاتنا السابقة لأوبك+".

وأضاف أنه يتوقع أن تتمكن المجموعة "من الحفاظ على أسعار خام برنت عند نطاق بين 80 دولارًا - 100 دولار في عام 2024".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.25٪ إلى 80.66 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 75.93 دولارًا للبرميل.