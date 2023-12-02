تخريج أول دفعة لبرنامج بناء القدرات المدمجة للسيارات بـ"مصر للمعلوماتية"

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كتب- علاء حجاج:

احتفلت جامعة مصر للمعلوماتية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج بناء القدرات المدمجة للسيارات، والتي احتضنتها ضمن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت.

واستهدفت المبادرة التي استمرت 3 شهور بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضاعفة الجهود والعمل على مواكبة المستقبل وزيادة أعداد الخريجين المتخصصين في مجال صناعة الإلكترونيات، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي تكنولوجي قوي عبر توفير فرص متكاملة تدعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الكوادر الشابة المدربة تعد من أبرز المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة الإلكترونيات، وأحد أهم المقومات الجاذبة للشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتصدير خدمات في مجال البرمجيات المدمجة أو التصميم الإلكتروني وغيرها من التخصصات عالية القيمة.

وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأهيل الشباب لسوق العمل بهذه الصناعة في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" من خلال صقلهم بمصفوفة من المهارات التقنية والملكات الشخصية لتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هناك اهتماما بالتركيز على إعداد المهارات المتخصصة فى البرمجيات المدمجة بمجال السيارات ذاتية القيادة، حيث يشهد هذا التخصص اهتماما وطلباً متزايداً في سوق العمل العالمي.

وأشار طلعت إلى أنه تم إنشاء مركز إمحوتب في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستضيف الشركات المتخصصة في التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة.

وقالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة سخرت جميع إمكانياتها لصقل مهارات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي الهام على مدار 3 شهور بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن هذه المدينة تتمتع بمميزات تكنولوجية واقتصادية جذابة وتنافسية، وتتميز بسهولة التدريب ومزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات، حيث تمتلك بنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا وقدرات تكنولوجية متقدمة.

وأشارت ريم بهجت إلى أن الجامعة تركز على تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل وبناء قطاع تكنولوجي قوي قادر على الاستفادة من المزايا التنافسية للدولة المصرية، بما ينعكس على زيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

لفتت إلى أن المبادرة عملت على دعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة إيمان عاشور، مدير برنامج "مصر تصنع الإلكترونيات" فى جامعة مصر للمعلوماتية، إن الخريجين البالغ عددهم 69 خريجا حصلوا على منح مجانية للتأهيل والتدريب للالتحاق بوظيفة مميزة فى مجال تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات، خاصة أن هذا المجال يعتبر واحداً من أهم المجالات المطلوبة بكثرة في السوق العالمي والمحلي.

وأشارت إلى مشاركة 6 من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات.