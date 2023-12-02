رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض فرص الاستثمار على شركات عالمية بـ "COP 28"

لبن وعصير.. جهينة ترفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من أول ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك في مستهل أنشطة جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء ضمن المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة حاليا بالإمارات.

وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم السبت، بحث وليد جمال الدين مع عدد من ممثلي شركة "ACWA Power"، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة، وتسريع وتيرة العمل في الدراسات اللازمة للمشروع.

واستعرض وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر، والتي أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وأفريقيا، وشهد أيضاً تصدير أول شحنة أمونيا ‏في العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع ‏بالمحلل الكهربائي.

كما بحث وليد جمال الدين مع "Kim Fejjfer" الشريك الإداري والمدير التنفيذي بشركة "A.P.Moller capital" المتخصصة في إدارة الصناديق، أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين خاصة في مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر.

وأوضح وليد جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر في حاجة إلى التمويل لتسريع وتيرة العمل بها، كما أن مستثمري هذه المشروعات في حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.

وعقد وليد جمال الدين اجتماعا مع جورج ويبر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ويلو إس إي المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها في دورتموند بألمانيا، وبحثا إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى في تغذية المشروعات القومية، وفقا للبيان.

واستعرض وليد جمال الدين، خلال اللقاء، إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التي يمكنها استضافة هذه الصناعة، والمناطق اللوجستية التي تسهم في تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الأفريقية.

كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة بعنوان "الهيدروجين الأخضر .. من الإعلان إلى الاستثمار"، داخل الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل.

وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلى أهمية الدعم المالي والتشريعي لأنشطة الاقتصاد الأخضر، وفقا للبيان.