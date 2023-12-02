لبن وعصير.. جهينة ترفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من أول ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، عن أن شركة جهينة للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 1 ديسمبر الجاري.

وبحسب قوائم الأسعار التي حصل عليها مصراوي، رفعت الشركة سعر عبوة اللبن اللتر كامل الدسم إلى 42 جنيها للمستهلك مقابل 38 جنيها في أول سبتمبر.

وبحسب القوائم، رفعت الشركة سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 11 جنيها للمستهلك، مقابل 10 جنيهات في أغسطس الماضي.

كما رفعت الشركة أسعار العبوة من عصير جهينة 1 لتر إلى 25 جنيها للمستهلك، مقابل 22 جنيها في أغسطس الماضي.

ورفعت الشركة كذلك عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 9 جنيهات للمستهلك، مقابل 8 جنيهات قبل الزيادة.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من أمس الأول من ديسمبر: