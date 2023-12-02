أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39188 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41239 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2282 جنيها.