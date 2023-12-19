مستوى قياسي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. و70 جنيها زيادة حتى المساء

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 40 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل ارتفاعه بتعاملات المساء، ليصبح مجموع الارتفاع 70 جنيها، مسجلا رقما قياسيا جديدا في مصر بعد تجاوزه مستوى 2900 للجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1967 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2529 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2950 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 23600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2030 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 3.7 دولار بنسبة 0.18% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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