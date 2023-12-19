تاون جاس تتفق مع "سي آي إس جاز" على توصيل شبكات الغاز الطبيعي برومانيا

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون جاس وشركة سي آي إس جاز، والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي برومانيا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين، بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط، والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس، وهوراتيو كالوجار مدير عام شركة سي آي إس جاز الرومانية.

وبموجب المذكرة، سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بدولة رومانيا إلى شركة تاون جاس لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية والتي تصل إلى 60% من المنتج النهائي على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدي العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون جاس.

كما تتضمن المذكرة إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلي بشراكة متبادلة داخل ورش شركة تاون جاس، بالإضافة إلى توافق الرؤى حول توفير هذه المنتجات داخل مصر بدلاً من استيرادها وأيضاً التطلع إلى تصديرها إلى الخارج ومن ضمنها المشروعات المشتركة في رومانيا.

حضر التوقيع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.