الأجهزة الكهربائية: زيادة تصل إلى 25% في أسعار التكييفات خلال شهر

كتبت- دينا خالد:

قال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن أسعار التكييفات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال شهر.

وأرجع صلاح، هذا الارتفاع إلى زيادة قلة المعروض في الأسواق نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأضاف أنه على الرغم من دخول فصل الشتاء فإن البعض يلجأ لشراء التكييفات في هذا التوقيت تجنبا لحدوث زيادة في الأسعار خلال موسم الطلب مع دخول الصيف.

وأشار صلاح إلى أن بعض التجار من الذين لديهم تكييفات متبقية من موسم الصيف الماضي أوقفوا بيعها حتى دخول الموسم الجديد، أو يلجؤون إلى بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي بزيادة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وتوقع شريف صلاح أن تواصل أسعار التكييفات الزيادة في الأسواق، ويمكن أن تصل نسبة الارتفاع مع دخول موسم الصيف المقبل إلى نحو 70% مقارنة بالموسم الماضي.