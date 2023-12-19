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البورصة تهبط 1.02% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:06 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

البورصة

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كتبت- ِشيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.02% إلى مستوى 25076 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 44.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 40.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 4.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.19% إلى مستوى 25334 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة مؤشر البورصة البورصة EGX30

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