شركة سيرا للتعليم تنوي استثمار 700 مليون جنيه خلال عام 2024

كتب - علاء حجاج:

قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا القابضة للخدمات التعليمية، إن الشركة ترصد استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه لخطتها الاستثمارية في عام 2024.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف تكرار تجربة إنشاء مدارس القرية الكونية بمدينة أكتوبر بالتعاون مع الصندوق السيادي، وأنها تجري حاليا مناقشات مع الصندوق لتنفيذ هذه الرؤية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الشهر الماضي مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وعدد من الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

ويعمل مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر على تحويل أرض القرية الكونية من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادي رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.