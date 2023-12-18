اتحاد الغرف التجارية: فوز الرئيس السيسي يضمن استكمال التنمية

كتبت- دينا خالد:

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن جموع التجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء مصر يتقدمون بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه المستحق بالانتخابات الرئاسية الجديدة.

وأضاف قناوي، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، يدعم الاستقرار بالبلاد، واستكمال مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة، كما أنه يدعم توطين الصناعة المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.

وتوقع قناوي، أنه خلال فترة الرئاسة الجديدة للرئيس السيسي، أن يحصد المواطنين ثمار استراتيجية التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر مع الفترة الثانية.