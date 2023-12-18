المشاط تهنئ السيسي: الشعب استهدف الحفاظ على مقدرات الوطن وسط التحديات

كتب- مصطفى عيد:

تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تهنئتها للرئيس السيسي: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن قيادات وزارة التعاون الدولي وجميع العاملين بها، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم على ثقة الشعب المصري في قيادتكم لفترة رئاسية جديدة".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشعب المصري أظهر للعالم مظهرًا انتخابيًا راقيًا، للحفاظ على مقدرات الوطن، وسط تحديات إقليمية ودولية.