رئيس جهاز التنظيم والإدارة يهنىء الرئيس السيسي بفوزه بفترة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ "بالمواطن المصري العظيم الذي أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني والإدلاء بصوته في هذا الحدث المهم".

وقال الشيخ: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".