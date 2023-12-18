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الملا يهنئ الرئيس: ثقة مستحقة من الشعب عبر الانتخابات بحضور مكثف وفريد

06:14 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

المهندس طارق الملا وزير البترول

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كتب- مصطفى عيد:

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الوزير: "أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التي أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور مكثف وفريد، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة".

وأضاف: "أنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار في بذل كافة الجهود والمساعي اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن".

طارق الملا يهنئ الرئيس المهندس طارق الملا فترة رئاسية جديدة وزير البترول الانتخابات الرئاسية

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