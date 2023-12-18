كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 5 جنيهات للجرام في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يرتفع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1920 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2469 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3291 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 23040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2023 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 3.5 دولار بنسبة 0.19% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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