غرفة صناعة الحبوب تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

كتبت- شيرين صلاح:

هنأ عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وخلال بيان من غرفة صناعة الحبوب اليوم الاثنين، أكد السلاموني أن فوز الرئيس السيسي جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

ووجه عبد الغفار السلاموني التحية للشعب المصري بكافة فئاته بسبب حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ووعيه على استقرار وأمن البلاد، كما أن حرص الشباب وكبار السن والسيدات على النزول بالتوافد على اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات يؤكد وعي الشعب المصري بما يدور من أحداث في الدول المجاورة.

أوضح أن ذلك جاء تأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.