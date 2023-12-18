تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 18 ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الاثنين إلى نحو 3290 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3319 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2898 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2484 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 23184 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.