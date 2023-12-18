الأجهزة الكهربائية: زيادة تصل إلى 25% بأسعار الدفايات مع بدء موسم الشتاء

كتبت- دينا خالد:

قال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن أسعار الدفايات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% تزامنا مع بداية موسم الشتاء، مقارنة بالموسم الماضي.

وأرجع صلاح، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تشكل نسبة غير كبيرة من مدخلات الإنتاج، حيث أن أغلبها محلية الصنع.

وأضاف أن أسعار الدفايات الشمع تتراوح بين 250 و750 جنيها، أما أسعار الدفايات الزيت فتتراوح بين 2200 و3500 جنيه باختلاف الماركات والأحجام.

وأشار صلاح إلى أن الإقبال على شراء الدفايات ليس كبيرا بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء، لذلك لم ترتفع الأسعار بشكل كبير لضعف الإقبال مقارنة بأنواع أخرى من الأجهزة كالثلاجات والشاشات والمكيفات.

وأشار صلاح إلى أن أغلب أنواع الدفايات الموجودة في الأسواق إنتاج محلي بخامات محلية تصل إلى نسبة 90%.