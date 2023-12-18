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رئيس اقتصادية قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة جديدة

04:09 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

وليد جمال الدين

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كتب- مصطفى عيد:

تقدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين

وقال جمال الدين إن "ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة كانت واضحة جلية من خلال المشاركة الفاعلة لجموع الشعب المصري بالاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024".

وأضاف أن تلك المشاركة "تدل على إيمان الشعب المصري بأهمية استكمال بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العمل بإخلاص ومواجهة التحديات، وإعلاء قيم ومصلحة الوطن والاتحاد خلف القيادة السياسية الواعية المدركة للتغيرات الإقليمية والدولية".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على نسبة 89.6% من الأصوات، بعد مشاركة نحو 44.8 مليون شخص في هذا الاستحقاق الدستوري.

وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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