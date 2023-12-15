هبوط كبير.. لماذا تتراجع أسعار السكر الحر في الأسواق؟

كتبت- دينا خالد:

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار السكر شهدت انخفاضا كبيرا بالأسواق خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الدجوي، أن سعر كيلو السكر الحر انخفض إلى 35 جنيها للكيلو بالأسواق، مقابل 50 جنيها قبل التراجع.

وأرجع الدجوي انخفاض الأسعار، إلى زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وكانت وزارة التموين أعلنت صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك من خلال منافذ صرف السلع التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.