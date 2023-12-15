قفزة كبيرة.. كيف تتحرك أسعار الذهب بعد توقعات خفض الفائدة؟

كتبت- شيرين صلاح:

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد تقريرها حول تحرك الأسعار العالمية واستقراء حركة الأسعار عقب بيان الفيدرالي الامريكي والذي كان له أثر كبير على تحرك الأسواق العالمية وارتفاع أسعار مجموعة المعادن النفيسة.

يرصد التقرير، ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل حاد في منتصف نهار التعاملات الأمريكية الخميس ، في أعقاب الخطاب الحذر المفاجئ بشأن السياسة النقدية الأمريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليلقي هذا الخطاب الذي أكد تغير السياسة الأمريكية المتشددة تجاه أسعار الفائدة بظلاله على الأسعار.

وأكد هاني جيد رئيس الشعبة، ارتفاع سعر الذهب لشهر فبراير في أحدث تعاملات بمقدار 56.50 دولارًا ليسجل 2054.00 دولارًا، وارتفعت الفضة لشهر مارس بحوالي 1.579 دولاراً لتسجل 24.505 دولاراً.

وأوضح جيد أن الأسواق حصلت على مفاجأة حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، في حين تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير، فقد تحولت اللجنة ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خطابه المتشدد لتخفيف السياسة النقدية المتشددة، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل وأشارت "المخططات النقطية " لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (بإجمالي 0.75٪) في عام 2024.

في السياق ذاته أثار خطاب الفدرالي على أسواق الأسهم حيث وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات عالية جديدة لهذا العام، وارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى فوق 2000 دولار، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل حاد.