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BBC

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

12:51 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة في الأسواق بشكل طفيف مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 91.23 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.45 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.26 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة أسعار مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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