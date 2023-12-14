المواد الغذائية: زيادة جنيهين في سعر أحد أصناف "مولتو" بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة إيديتا المصرية، رفعت سعر منتج "مولتو xxl " جنيهين للعبوة بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي، أن الشركة رفعت سعر عبوة مولتو xxl إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة.

وإيديتا تعد إحدى شركات الصناعات الغذائية في مصر، والتي تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.