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BBC

المواد الغذائية: زيادة جنيهين في سعر أحد أصناف "مولتو" بالأسواق

11:34 م الخميس 14 ديسمبر 2023

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

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كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة إيديتا المصرية، رفعت سعر منتج "مولتو xxl " جنيهين للعبوة بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي، أن الشركة رفعت سعر عبوة مولتو xxl إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة.

وإيديتا تعد إحدى شركات الصناعات الغذائية في مصر، والتي تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

شركة إيديتا الصناعات الغذائية أسعار مولتو حازم المنوفي

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المواد الغذائية: زيادة جنيهين في سعر أحد أصناف "مولتو" بالأسواق
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