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BBC

سعر الذهب اليوم يقفز 25 جنيهًا للجرام خلال تعاملات المساء

07:06 م الخميس 14 ديسمبر 2023

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1907 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2451 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3269 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2043 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 15.2 دولار بنسبة 0.75% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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