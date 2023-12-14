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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 14 ديسمبر

02:50 م الخميس 14 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك اليوم الخميس إلى نحو 3234 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3267 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2859 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2450 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22872 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب جرام الذهب

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