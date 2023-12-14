إعلان

BBC

البورصة تهبط في نهاية تعاملات اليوم الخميس

02:47 م الخميس 14 ديسمبر 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- ِشيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 24722 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 95.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 65.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.92% إلى مستوى 24773 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 اسهم البورصة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 14 ديسمبر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة.. شبورة كثيفة ورياح وأمطار
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات
عاجل - هيئة الدواء تُحذر من 5 أدوية مغشوشة خلال ديسمبر (منشورات رسمية)