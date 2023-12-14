البورصة تهبط في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- ِشيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 24722 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 95.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 65.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.92% إلى مستوى 24773 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.