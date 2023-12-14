ارتفاع أسعار العدس واللحوم وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس المعبأ والأرز السائب واللحوم الطازجة، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.02 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 41.07 جنيه، بارتفاع 77 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.38 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66 جنيها، بارتفاع 30 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 40.56 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة:23.35 جنيه، بانخفاض قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 54.81 جنيه، بارتفاع 2.79 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.26 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.24 جنيه، بارتفاع 1.92 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.04 جنيه، بارتفاع 67 قرشا

كيلو الأرز السائب: 27.7 جنيه، بارتفاع 1.33 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.52 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 116.08 جنيها، بارتفاع 49 قرشا

كيلو الجبن الرومي: 22.08 جنيه، بانخفاض 8.65 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 23.87 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.68 جنيه، بانخفاض 1.87 جنيه.