انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 63 و73 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيه، و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها.