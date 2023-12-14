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ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم الخميس

11:11 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

أسعار الطماطم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و27 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 و17 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 13 و24 جنيها.

أسعار الطماطم أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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