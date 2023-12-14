قفزة الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.38 جنيه للشراء، و100.36 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.46 جنيه للبيع.