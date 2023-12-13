بعد تثبيت الفائدة بأمريكا.. سعر الذهب في مصر يرتفع لمستواه القياسي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في أول تعاملات المساء، بحسب بيانات من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، ليصل إلى مستواه القياسي الذي سجله قبل ذلك في يوم 29 نوفمبر الماضي.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماعه اليوم الأربعاء.

وستظل أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5%، ولا تزال عند أعلى مستوى لها في 22 عاما.

وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1887 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2426 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2830 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2015 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 35.5 دولار بنسبة 1.7% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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