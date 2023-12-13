زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقترب من رقمه القياسي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

واقترب سعر الذهب في مصر بذلك من مستواه القياسي الذي سجله يوم 29 نوفمبر الماضي حينما وصل إلى مستوى 2830 جنيها للجرام عيار 21.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 25 جنيها للجرام حتى منتصف التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس، ليصل مجموع الارتفاع حتى الآن خلال اليوم إلى 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1883 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2421 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2825 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 1.9 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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