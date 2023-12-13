رغم زيادة الطلب.. 40% تراجعا بكميات الحاسبات الآلية المباعة بمصر في 2023

كتب- علاء حجاج:

قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن مبيعات الحسابات الآلية تراجعت بنسبة 40% من حيث الكمية خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع خليل هذا الانخفاض إلى تراجع المعروض بسبب القيود الاستيرادية والتحديات المتعلقة بتدبير الدولار.

وأشار إلى أن مبيعات الحاسبات الآلية من حيث القيمة المالية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي رغم التراجع في عدد الوحدات المباعة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق تزامنا مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح خليل أن الطلب لم ينخفض على الأجهزة، بل على العكس ارتفع في ظل سعي مختلف القطاعات للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف الأعمال تزامنا مع نشر ثقافة التحول الرقمي، فضلا عن كون جهاز الكمبيوتر أداة رئيسية في تحقيق هذا التحول.

وأوضح أن أجهزة الكمبيوتر من السلع التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة نظرا للتقادم التكنولوجي، حيث تظهر إمكانيات أكثر تطورا في مكونات أجهزة الكمبيوتر كل 3 أشهر على الأقل.

كانت شحنات أجهزة الحاسوب الشخصية لشركة "آبل" انخفضت بنسبة 40.5% في الربع الأول من 2023، بحسب إحصاءات شركة IDC لأبحاث السوق.

وتراجعت شحنات جميع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر مجتمعة 29% لتصل إلى 56.9 مليون وحدة، وانخفضت إلى ما دون مستويات أوائل عام 2019، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة "آي دي سي (IDC)".

وشهد سعر الدولار ارتفاعا كبير في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى 50 جنيها، حاليا، مع تفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر.

كان البنك المركزي المصري وجه البنوك في الأشهر الماضية بفرض قيود على استخدام العملاء للبطاقات البنكية في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، الأمر الذي ترتيب عليه إيقاف بطاقات الخصم المباشر عن السحب أو الشراء من خارج البلاد، أو الدفع بها عبر الإنترنت لعملات أجنبية، وقيود على البطاقات الائتمانية "كريديت كارد".