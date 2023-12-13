تنمية المشروعات: نعمل على تطوير خدماتنا للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل على تطوير خدماته بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهدف دعم منظمات العمل المدني مؤسسيا، وتشجيعها على تنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية وغير مالية في مجال جمع المخلفات وإعادة تدويرها وغيرها من المشروعات البيئية.

وبحسب بيان جهاز تنمية المشروعات اليوم الأربعاء، أضاف رحمي أن تطوير خدمات الجهاز يهدف أيضا إلى تنفيذ مبادرات التدريب من أجل التشغيل التي تهدف إلى رفع كفاءة الشباب في مجال البيئة، وإتاحة حزم من التمويل المتناهي الصغر في جميع محافظات الجمهورية لدعم المشروعات التي تساهم في الحد من التلوث وخفض الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأشاد رحمي بالتعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية في مصر ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تيسير وإتاحة مختلف سبل الدعم التمويلي والفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر.

جاء على هامش استكمال جهاز تنمية المشروعات أعمال المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP 28 والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظم الجهاز وشارك في 3 ندوات مختلفة على مدار يومين.

وناقشت الجلسة الأولى، التي نظمها الاتحاد العربي للشباب والبيئة، دور مؤسسات المجتمع المدني في مصر، والشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية فيما يخص دعم المشروعات البيئية، حيث عرض الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية بالجهاز جهود الجهاز في دعم العمل التنموي لمؤسسات المجتمع المدني.

بينما نظم جهاز تنمية المشروعات جلسة في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء في اليوم المخصص للشباب والتعليم والمهارات تحت عنوان "الشباب وريادة الأعمال الخضراء"، حيث تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة في مصر، تم تنفيذها على أرض الواقع من رواد شباب الأعمال والمبتكرين مع عرض التحديات والاستراتيجيات الموضوعة لتيسير الطريق نحو التوسع في مجال الاقتصاد الأخضر.

وجاءت الندوة بحضور عدد من الشباب الفائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا للبيان، وشارك في الجلسة كل من الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

كما شارك الجهاز في جلسة خاصة نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعرض التجربة الناجحة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث استعرضت علياء الشريف رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بالجهاز أنشطة الجهاز في تنفيذ المبادرة من خلال الترويج لفعاليتها وأهدافها وتنفيذ تدريبات متعددة في مجالات ريادة الأعمال الخضراء بجميع المحافظات وإتاحتها للشباب عبر الإنترنت لتيسير حضورهم.

وشارك الجهاز في لجان تقييم المشروعات في مراحلها المختلفة وصولا إلى إعلان المشروعات الفائزة، وشارك في هذه الجلسة الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وفقا للبيان.