"راية القابضة" توقع اتفاقية لرفع حصتها في "أسطول" للنقل البري إلى 90%

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على 27.69% "نحو 23.9 مليون سهم" من شركة "أسطول" للنقل البري، والتي تمتلكها شركة "إيجيبشن جلف" القابضة للاستثمارات المالية، وذلك بعد إتمام المفاوضات بنجاح، والحصول على الموافقات الرقابية والإدارية المطلوبة.

وقالت راية، في إفصاح لها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا إتمام إجراءات نقل ملكية الأسهم والحصول على الموافقات المطلوبة لإتمام التنفيذ، وذلك بعد سداد قيمة الصفقة بالكامل للبائعين.

وأضافت أنه بعد تنفيذ تلك الصفقة سترتفع حصتها في رأسمال شركة أسطول للنقل البري إلى 90%.

وتعد شركة أسطول من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التوريد، مع التركيز بشكل خاص على خدمات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية والتخزين وتفريغ أوعية الشحن.

وبدأت الشركة مسيرة عملها عام 2010 عندما تولت إدارة أسطول من الشاحنات يعمل على تقديم العديد من الخدمات لقاعدة عملاء في مختلف الصناعات.

وراية القابضة هي مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة، وتتخذ من مدينة القاهرة مقرًا لها، وتم تأسيسها في مايو 1999، ومدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 2005.

وتشمل المحفظة الاستثمارية لراية شركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهدات مراكز البيانات، ومركز الاتصال، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البري، والمدفوعات الإلكترونية، بحسب موقع الشركة.