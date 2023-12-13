خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والحديد والذهب وانخفاض الخيار والجبن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة مستوياتها أمس، بينما تراجع سعر كيلو الجبن الأبيض، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الخيار وارتفاع الملوخية والليمون بسوق العبور اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقفز 20 جنيها بمنتصف التعاملات